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В ЦБ назвали самые популярные фразы телефонных мошенников

В ЦБ назвали самые популярные фразы телефонных мошенников

Банк России собрал самые распространённые фразы телефонных мошенников и опубликовал их в Telegram в виде памятки, чтобы обезопасить граждан.

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