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Евро-2024. Грузия против Чехии, Португалия сыграет с Турцией, Бельгия – с Румынией

Евро-2024. Грузия против Чехии, Португалия сыграет с Турцией, Бельгия – с Румынией

Сборная Грузии сыграет с Чехией, Португалия – с Турцией, Бельгия будет противостоять Румынии.  Евро-2024 2-й тур Группа F Грузия – Чехия Дата проведения 22 июня, 16.

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