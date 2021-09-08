Свобода или тюрьма на свободе: почему бывшие заключенные возвращаются в колонии

«Заключенные освобождаются из мест лишения свободы и остаются просто на улице. На сегодняшний день освободившимся дают 800 рублей, даже личные вещи не сохраняются в полном объеме, как по приезде осужденного в колонию для отбывания наказания.
«Заключенные освобождаются из мест лишения свободы и остаются просто на улице. На сегодняшний день освободившимся дают 800 рублей, даже личные вещи не сохраняются в полном объеме, как по приезде осужденного в колонию для отбывания наказания.
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