Черные копатели разграбили склады бивней мамонтов в Якутии

В Якутии черные копатели опустошают древние склады с бивнями мамонта на стоянках древних охотников. Специалисты ИИМК РАН срочно проводят спасательные работы в условиях сурового климата, чтобы сохранить важные археологические артефакты.
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