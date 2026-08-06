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Царьград

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Черные копатели разграбили склады бивней мамонтов в Якутии

Черные копатели разграбили склады бивней мамонтов в Якутии

В Якутии черные копатели опустошают древние склады с бивнями мамонта на стоянках древних охотников. Специалисты ИИМК РАН срочно проводят спасательные работы в условиях сурового климата, чтобы сохранить важные археологические артефакты.

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