Артиллерийские расчеты группировки войск «Юг» уничтожили позиции и боевую технику ВСУ на Артемовском направлении

Скопления вражеских сил были вскрыты операторами беспилотных летательных аппаратов группировки. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артдивизиона для дальнейшего нанесения огневого поражения.
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