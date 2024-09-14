Какой смысл вашей жизни и предназначение согласно знаку зодиака

Время от времени каждый из нас задумывается о том, зачем мы пришли в этот мир. Есть ли у нас уникальная миссия, и что придаёт нашей жизни смысл? Ответы на эти вопросы можно найти в созвездиях, под которыми мы родились.
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