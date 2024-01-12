Названы причина и обстоятельства смерти бывшей жены вице-спикера Госдумы Петра Толстого

Дарья Толстая (Евенко) отказалась от госпитализации и умерла от рака мозга.По данным СМИ, незадолго до своей смерти 54-летняя Дарья Толстая вызвала скорую помощь, так как у неё на фоне онкологии головного мозга очень сильно болела голова.
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