Молдова и Египет обсудили эвакуацию наших граждан из сектора Газа

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Хасаном Шукри, с которым обсудил положение граждан Молдовы в секторе Газа.
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