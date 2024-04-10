Более чем половине петербуржцев предлагали вернуться на работу после увольнения

Соглашается вернуться примерно один из трёх В Петербурге 52 процента жителей хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились, причём самый востребованный возраст – от 35 до 44 лет.
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