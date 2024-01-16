Яна Семакина из сериала "Универ" осудила СВО и покинула Россию

Известная актриса сериалов решила отказаться от участия в съёмках.Звезда сериала "Универ" Анна Кузина, игравшая там отличницу Яну Семакину, решила больше не сниматься и не возвращаться в Россию после критики СВО.
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