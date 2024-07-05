Что делать, если во время купания в уши попала вода? Объясняет ЛОР

Ватные палочки - рассадник инфекций и БАКТЕРИЙ.. В ушах ими ковыряться не советую, если не хотите подцепить ушную болячку на всю оставшуюся жизнь. Сера- естественная защита ушей от заболеваний. И , если вы будете удалять серу ВАТНЫМИ палочками, получите двойной Эффект: уберёте защиту и заразитесь .

Виктор zz

Если вытряхнуть воду не получается, можно скрутить плотный жгутик из ваты (но только не ватную палочку!), сунуть его как можно глубже в ухо и походить так с полчасика, занимаясь своими делами. Вода в него впитается.