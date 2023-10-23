В Москве фигуристка Анна Шкурдай потеряла 700 тысяч рублей из-за оплачиваемых заданий

Спортсменка надеялась заработать, бронируя номера в отелях, но стала жертвой мошенников.В Москве капитан команды по синхронному фигурному катанию «Paradise» Анна Шкурдай потеряла 700 тысяч рублей из-за мошенников.
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