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В Москве фигуристка Анна Шкурдай потеряла 700 тысяч рублей из-за оплачиваемых заданий

В Москве фигуристка Анна Шкурдай потеряла 700 тысяч рублей из-за оплачиваемых заданий

Спортсменка надеялась заработать, бронируя номера в отелях, но стала жертвой мошенников.В Москве капитан команды по синхронному фигурному катанию «Paradise» Анна Шкурдай потеряла 700 тысяч рублей из-за мошенников.

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