Мэджик Джонсон: «Нетс» доказали, что являются фаворитом на Востоке»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон подвел итоги ожидаемого матча между «Сиксерс» и «Нетс» в Филадельфии.

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