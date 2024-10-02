Премьер Франции пообещал снизить дефицит бюджета до 5%

Новый глава правительства Франции Мишель Барнье планирует в рамках своего мандата добиться сокращения бюдежтного дефицита республики до 5% в 2025 году, тогда как в текущем году показатель может превысить 6%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии