Риелтор Мищенко: Чаще всего с верхних этажей переезжают из-за боязни высоты

Руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко рассказала, что чаще всего россияне принимают решение переехать с верхних этажей домов в связи со страхом высоты и поломки лифтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии