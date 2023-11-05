РИА Новости: разведка ЗВО РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Купянском

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО) несколько дней наблюдали за подвозом на гражданских автомобилях боеприпасов к месту базирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.
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