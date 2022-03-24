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Тарасова заявила, что россиянки не оставили бы никому шансов на ЧМ-2022

Тарасова заявила, что россиянки не оставили бы никому шансов на ЧМ-2022

Фигурное катание , 24 мар, 00:10  0  Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристки не отставили бы никому шансов на чемпионате мира 2022 года Заслуженный тренер СССР отметила, что японка Камри Сакамото, выигравшая в короткой программе чемпионата мира, не продемонстрировала катание высокого уровня Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Российские фигуристки смогли бы обойти всех на чемпионате мира в Монпелье, они намного сильнее Каори Сакамото, которая выиграла первое место в короткой программе.

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