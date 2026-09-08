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От первоисточника до тематической ленты: как формируется новостная картина СВО

От первоисточника до тематической ленты: как формируется новостная картина СВО

Между самим событием и текстом, который читатель видит в ленте, проходит несколько этапов. Тот, кто открывает новости СВО на сегодня, видит уже готовый результат этой обработки: на каждом шаге сообщение уточняется, дополняется и сверяется с исходными данными.

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