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Авербух о Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Алиночка прекрасная, подхватила нас. Ляпы – это очень мило, заставляет о себе говорить»

– В «Ледниковом периоде» ты снимаешь с поста ведущей Загитову и ставишь на ее место Медведеву. И понятно, что на фоне всех этих соперничеств это, конечно, создает дополнительную ценность для зрителя.

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