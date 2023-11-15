Палата представителей США одобрила проект бюджета без финансовой помощи Украине

Одобрен законопроект о двухэтапном временном финансировании без выделения помощи Украине и Израилю.Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения финансовой помощи Украине и Израилю.
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