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Бастрыкин требует завести на росгвардейцев дело за бездействие в ходе конфликта в ресторане

Бастрыкин требует завести на росгвардейцев дело за бездействие в ходе конфликта в ресторане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые охраняли прокурора, пострадавшего в драке с полицейским в одном из ресторанов в Москве, передает пресс-служба СК РФ.

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