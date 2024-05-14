Семь человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске

7 человек пострадали в результате аварии в Хабаровске. Рейсовый автобус врезался в грузовик. Как сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию, водитель маршрутного транспорта не соблюдал безопасную дистанцию во время движения и поэтому не успел вовремя затормозить.