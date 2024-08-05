Петербург стал первым регионом, где полиция взялась за «шумных» водителей

Езда на таком транспорте грозит лишением прав Петербург стал первым регионом России, где правоохранительные органы реализовали на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей «громких» транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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