Почему раньше под дачи выдавали участки именно в 6 соток

Раньше в дачном хозяйстве было выражение «шесть соток». Это был не просто участок земли, а настоящим символом эпохи, местом, где выращивали картошку, отдыхали от городской суеты и строили мечты о будущем.
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