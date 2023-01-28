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«Портленд» предложил Джерами Гранту продление на 4 года и 112 млн долларов. Игрок рассчитывает на более крупный контракт

«Портленд» предложил форварду Джерами Гранту максимально возможное на данный момент продление на 4 года и 112 миллионов долларов.

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