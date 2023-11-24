«Первый танк четвертого поколения»: начались поставки модернизированных ОБТ Leclerc XLR во французскую армию

В июне 2021 года, после получения контракта на проектирование новой машины шестью годами ранее, компания Nexter Systems получила заказ на 50 «обновленных» (то есть доведенных до стандарта XLR) танков Leclerc.
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