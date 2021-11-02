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Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы установлены на новом танковом полигоне ВВО «Сосновый бор» в Республике Бурятия

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы установлены на новом танковом полигоне ВВО «Сосновый бор» в Республике Бурятия

Мишени могут подниматься и опускаться, двигаться по рельсовой дороге по командам руководителя стрельбы, управление мишенным полем осуществляется по радиоканалу.

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