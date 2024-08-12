СМИ: Сотни юристов призвали США отказаться от односторонних санкций

Сотни юристов со всего мира в открытом письме Джо Байдену призвали США прекратить применение односторонних экономических санкций, поскольку это является нарушением международного права, а также дестабилизирует ситуацию в мире, – сообщает в понедельник, 12 августа, агентство Bloomberg.