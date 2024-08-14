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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В медовый спас желаем жизни сладкой

В медовый спас желаем жизни сладкой, Как мед душистый с пасеки лесной, В душе - покоя, в помыслах порядка, Для сердца - радости, и мира над землёй! Доброе утро, добрым людям😊.

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