В медовый спас желаем жизни сладкой, Как мед душистый с пасеки лесной, В душе - покоя, в помыслах порядка, Для сердца - радости, и мира над землёй! Доброе утро, добрым людям😊.
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В медовый спас желаем жизни сладкой, Как мед душистый с пасеки лесной, В душе - покоя, в помыслах порядка, Для сердца - радости, и мира над землёй! Доброе утро, добрым людям😊.