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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович стал рекордсменом по выигранным матчам на «Мастерсах»

Джокович стал рекордсменом по выигранным матчам на «Мастерсах»

Серб стал единоличным лидером по количеству выигранных матчей на «Мастерсах». Теперь у него из 411, у Рафаэля Надаля – 410, а у Роджера Федерера – 381.

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