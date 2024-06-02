Самый смертельно опасный объект в мире: за сколько минут убивала «Слоновья нога» в Чернобыле

Считается, что Чернобыль, который давно превратился в зону отчуждения, уже неопасен. Уровень радиоактивной угрозы объекта за прошедшие годы действительно снизился, однако там осталось место, приближение к которому по-прежнему смертельно опасно.
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