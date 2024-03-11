Голикова рассказала, как выросла реальная зарплата в России за шесть лет

По ее словам, лишь за 2023 год зарплата увеличилась на серьезные 7,8% Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства России Татьяну Голикову.
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