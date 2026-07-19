НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Динамо» может за 5-6 млн евро купить вингера «Овьедо» Шаиру

Московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере вингера «Овьедо» Ильяса Шаиры . По данным инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые предложили за 25-летнего футболиста 3 млн евро, однако испанский клуб запросил 8 млн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии