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Дед Мороз приедет на санях…

Дед Мороз приедет на санях…

Едва начавшаяся зима преподнесла нам немало сюрпризов. На севере Европейской России местами снега уже по колено, реки скованы толстым слоем льда, по ночам 20-градусные морозы и, в отличие от всех последних лет, никаких вам оттепелей.

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