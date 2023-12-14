Дед Мороз приедет на санях…

Едва начавшаяся зима преподнесла нам немало сюрпризов. На севере Европейской России местами снега уже по колено, реки скованы толстым слоем льда, по ночам 20-градусные морозы и, в отличие от всех последних лет, никаких вам оттепелей.
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