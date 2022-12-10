Чем заняться дома: «Пиноккио» от Гильермо дель Торо и «Роковой патруль»

«Пиноккио Гильермо дель Торо» Netflix Фашистская Италия под управлением Муссолини, 1930-е. Плотник Джепетто (Дэвид Брэдли) не в силах пережить горе после гибели сына Карло — он срубает дерево рядом с его могилой и мастерит Пиноккио (Грегори Манн).