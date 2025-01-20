Впечатляет: 35 потрясающих конструкций из LEGO

Человек обладает врождённым стремлением к созиданию и творчеству. Начиная с выпечки тортов, деревообработки или реставрации старых автомобилей, есть нечто особенное в том, чтобы взять несколько деталей и создать единое целое.
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