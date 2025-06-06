В четырех районах Петербурга с 8 июня начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт о Василеостровском, Калининском, Невском и Петродворцовом В Василеостровском районе Петербурга с 9 июня по 9 июля ограничат движение транспорта на перекрестке Гаванской улицы и Среднего проспекта Васильевского острова, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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