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Пятый канал

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Будет «камень» из хурмы в желудке: кому опасно есть много осенней ягоды

Будет «камень» из хурмы в желудке: кому опасно есть много осенней ягоды

В конце октября на прилавках появляются ярко-оранжевые плоды и остаются там до первых холодов. В рейтинге символов осени хурма почетно следует с тыквой по руку с инжиром.

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