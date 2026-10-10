Врач Кузнецова: не доказано что экран опаснее для глаз, чем чтение

Пока не установлено, что экран опаснее для глаз сопоставимой по длительности чтения книги. Исследования находят связь между увеличением экранного времени и близорукостью, но это не означает, что экран сам по себе объясняет каждый случай развития близорукости, – рассказала «Газете.
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