Врач Кузнецова: не доказано что экран опаснее для глаз, чем чтение

Пока не установлено, что экран опаснее для глаз сопоставимой по длительности чтения книги. Исследования находят связь между увеличением экранного времени и близорукостью, но это не означает, что экран сам по себе объясняет каждый случай развития близорукости, – рассказала «Газете.