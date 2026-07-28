Мнение: «ЕС может изменить формат антироссийских санкций», – Кирилл Коктыш

В эфире программы «Мнение» профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что Европа столкнулась со сложностями в реализации санкционной политики против России и будет менять тактику, но не откажется от стратегического курса.
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