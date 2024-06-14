Трамп обещал Нурмагомедову остановить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине, если выбирает президентские выборы в ноябре.
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