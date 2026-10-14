Сбер проведет 22 октября свой первый форум автомобильной индустрии «Для тех, кто рулит», сообщает пресс-служба банка.
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