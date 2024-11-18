В Петербурге трое мужчин усадили школьника в машину и вымогали у него деньги

В Петербурге трое неизвестных требовали деньги у подростка, пишет "Фонтанка". Накануне жительница Ленобласти обратилась в полицию и рассказала, что днем трое незнакомцев усадили в машину ее 15-летнего сына в районе Красного пруда в Ломоносове.