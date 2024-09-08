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Почему падение Берлинской стены 30 лет назад не привело к единой Германии

Почему падение Берлинской стены 30 лет назад не привело к единой Германии

О том какие сюрпризы могут преподнести региональные выборы всю неделю удивлялись в Германии. В минувшие выходные в двух землях, по-нашему областях, Саксония и Тюрингия с оглушительным треском проиграли представители трех партий, которые сейчас управляют страной, так называемой «светофорной коалиции».

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