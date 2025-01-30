Победительница «Пацанок» пришла худеть: чем закончился третий выпуск «Больших девочек»

На телеканале «Пятница» 30 января вышла третья серия популярного шоу «Большие девочки». Во втором сезоне участницы продолжают интенсивно худеть под присмотром известного тренера по фигурному катанию и ведущей проекта Этери Тутберидзе.
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