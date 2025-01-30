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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Победительница «Пацанок» пришла худеть: чем закончился третий выпуск «Больших девочек»

На телеканале «Пятница» 30 января вышла третья серия популярного шоу «Большие девочки». Во втором сезоне участницы продолжают интенсивно худеть под присмотром известного тренера по фигурному катанию и ведущей проекта Этери Тутберидзе.

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