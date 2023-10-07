Amazon успешно запускает первые тестовые спутники для своей интернет-сети Kuiper

В пятницу, 6 октября, компания Amazon запустила первую пару прототипов спутников для проекта Kuiper.Kuiper представляет собой планируемую интернет-сеть, которая будет предоставлять услуги по всему миру и конкурировать с Starlink от SpaceX.
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