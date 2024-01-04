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Кузнецов набрал 1+1, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси». Прервалась антирекордная серия форварда без очков

Кузнецов набрал 1+1, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси». Прервалась антирекордная серия форварда без очков

Форвард «Вашингтона» признан третьей звездой матча. Россиянин прервал свою антирекордную серию без очков из 10 игр.

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