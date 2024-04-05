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В России готовят плазменный двигатель для полетов на другие планеты

В России готовят плазменный двигатель для полетов на другие планеты

Специалистами «Росатома» разработан плазменный ускоритель, который станет ключевым элементом плазменного двигателя для перспективных космических аппаратов, вполне подходящим для выполнения межпланетных полетов.

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