«По новым правилам». Как россиянам получить пенсионные накопления умершего родственника?

Люди, решившие подать в Соцфонд заявление о том, как распределить их пенсионные накопления после смерти, должны ждать в очереди не более 15 минут, само же обращение нужно зарегистрировать в тот день, когда оно в фонд поступило.
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