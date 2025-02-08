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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«По новым правилам». Как россиянам получить пенсионные накопления умершего родственника?

«По новым правилам». Как россиянам получить пенсионные накопления умершего родственника?

Люди, решившие подать в Соцфонд заявление о том, как распределить их пенсионные накопления после смерти, должны ждать в очереди не более 15 минут, само же обращение нужно зарегистрировать в тот день, когда оно в фонд поступило.

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