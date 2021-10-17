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Камера первого в истории киноэкипажа осталась в космосе

Камера первого в истории киноэкипажа осталась в космосе

Заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК "Энергия" Дмитрий Сурин сообщил, что видеокамера, на которую киноэкипаж снимал на МКС фильм "Вызов", осталась на станции и будет позже утилизирована.

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